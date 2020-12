Sto per iniziare il mio secondo anno di college (l'ultimo anno di liceo), in realtà il giorno dei risultati è domani, quindi augurami buona fortuna !. comunque sto prendendo matematica e altri calcoli e mi chiedevo quanto sia difficile la matematica all'università. Sono bravo in materia, ma tendo ad essere pigro e faccio il minimo lavoro (revisionato solo poche volte nella mia vita). tutte le informazioni saranno apprezzate Grazie