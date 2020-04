Scusate, non ho ancora ben chiaro come funzioni il calcolo della probabilità e vorrei aiuto in questo esercizio:

C'è un aereo con 50 posti, tutti prenotati. C'è una percentuale del 10% che un passeggero non si presenti all'imbarco, quindi 1 passeggero su 10 non si presenta. Qual'è la probabilità che ci siano esattamente 5 persone assenti?

Qual'è la probabilità che ci siano al massimo 5 persone assenti?

Se possibile vorrei il procedimento per i calcoli, cosi mi chiarirei come risolvere questi tipi di problemi. Ringrazio a tutto per l'attenzione.