Ciao a tutti, è da un po di tempo che mi sto esercitando per un esame di statistica e mi sono imbattuto in questo esercizio ma non ho minimamente alba di come andrebbe svolto..Sapreste aiutarmi?Testo : Media e deviazione standard della lunghezza dei salti di un saltatore in lungo sono 7.4 metri e 0.54.Calcolare la probabilità che in 50 salti la media della lunghezza dei salti dell'atleta sia fra 7 e 8 metri.Grazie a tutti