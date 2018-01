La funzione è

[math]f(x)=1-\frac{1}{x}[/math]

[math]f'(x)=\frac{1}{x^2}[/math]

[math]x=1[/math]

[math]f(1)=0[/math]

[math]\lim_{x\to+\infty} f(x)=1[/math]

[math]y=1[/math]

[math]\sup f(x)=1[/math]

e la sua derivata risultaper cui la funzione risulta sempre crescente. Dunque, ovviamente, il minimo della funzione si ha pere valePerò non ti sei chiesta una cosa: visto che la funzione cresce sempre, dove va a finire? Facendo il limitepuoi osservare che la funzione ha un asintoto orizzontale in: dal momento che devi arrivare a questo valore "salendo" dal valore zero (il minimo), ne risulta che