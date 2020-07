[math]lim_{n \to infinity} ((n+5)^{2n+1})*((n+1)^{1/n}-n^{1/n})^n[/math]

Ciao a tuttivi scrivo perchè ho un limite che sto cercando di risolvere e studiare ma non riesco a venirne a capo; ho pensato di dividere il limite e applicare il criterio della radice sia sul primo "blocco" che sul secondo però poi arrivo a un punto che mi blocco.Ecco il limitedividendolo in 2 parti sono arrivato a un punto in cui mi viene e^1/2, ma credo sia errato, grazie a tutti per chi mi aiuteràDami