Esercizio Statistica Media e scarto quadrati medioCiao a tutti!Avrei bisogno di un aiuto per svolgere questo esercizio. Qualcuno mi può dare una mano?Una tipologia di fondi comuni permette ai clienti di spostare il capitale investito tra i varitipi di fondo con una semplice telefonata. Si è valutato che il 3.2% di chi chiama trova lalinea occupata o è tenuto troppo tempo in attesa, tanto da riattaccare. I gestori affermano chetale inconveniente si traduce in una perdita di fiducia quantificabile in 10 Euro. Supponiamoche, in un dato periodo, siano tentate 2000 chiamate.a. Trova la media e lo scarto quadratico medio del numero di coloro che, in quel periodo,trovano la linea occupata o riattaccano per la lunga attesa.b. Trova la media e lo scarto quadratico medio delle perdite totali per sfiducia che lasocietà di gestione deve sostenere in quel periodo.