Ho bisogno di una mano per i seguenti esercizi di matematica discreta sugli insiemi. Vi scrivo i testi.Per le seguenti relazioni, dimostrare se sono riflessive, simmetriche o transitive.E1) U è l'insieme dei cittadini italiani e R(x,y) la relazione x vive a meno di 10 km da yE2) U un insieme finito, P(U) l'insieme potenza e R(X,Y) la relazione X e Y sono disgiuntiE3) Un insieme finito, P(U) l'insieme potenza e R(X,Y) la relazione X e Y hanno intersezione non vuotaGrazie in anticipo