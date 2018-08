Ciao a tutti,

Sono nuovo del forum e avrei un problema di Geometria.

Sono un dottorando in Geologia, quindi ho giusto le basi di matematica/geometria. Cerco di spiegare il mio problema il meglio possibile.

Sto studiano degli oggetti 3D contenuti in dei minerali con forma approssimabile a quella di un elissoide a 3 assi. Attraverso il microscopio ho misurato : 1) lunghezza dei due assi nel piano xy; 2) lunghezza dell'asse che ottengo quando ruoto l'oggetto di 45°. Ho quindi questi 3 valori, i due assi più questo terzo valore. Quello che voglio calcolare è lo spessore di questo oggetto, quindi l'asse c, l'asse verticale.

Penso che il mio caso sia rappresentabile da questa figura B che ho trovato in rete

https://www.researchgate.net/profile/Ct_Samlan/publication/308242975/figure/fig4/AS:408235770171393@1474342400154/Figure-3-Refractive-index-ellipse-of-a-uniaxial-crystal-and-its-th-dependent.png

Ho pensato di utilizzare la trigonometria di base, assumendo il cos45= valore che misuro ruotando a 45° / asse verticale, però non credo sia corretto, soprattutto perchè nel momento in cui assumo sia una sfera non ottengo valori differenti....

Avete nessuna idea? dove sbaglio?

Spero di essermi spiegato

Grazie

Alberto