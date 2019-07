Buongiorno, avevo un piccolo dubbio su un esercizio assegnato in un compito. Il testo dice: Trovare il fascio di coniche che si osculano in O=(0,0) tangenti all'asse y e passanti per il punto P=(0,2) e studiarlo. A partire da questi dati, posso trovare solamente l'unica conica spezzata del fascio; tuttavia per poter scrivere un fascio di coniche ce ne vogliono 2. Il problema che mi pongo è se l'esercizio non si può risolvere a meno che nel testo non venga fornita l'equazione di una conica del fascio. Grazie