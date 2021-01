Questo thread ricorrente sarà per domande che potrebbero non giustificare il proprio thread. Vorremmo vedere più domande concettuali pubblicate in questo thread, piuttosto che "qual è la risposta a questo problema?". Ad esempio, ecco alcuni tipi di domande che vorremmo vedere in questo thread:Qualcuno può spiegarmi il concetto di varietà?Quali sono le applicazioni della teoria della rappresentazione?Qual è un buon libro di avviamento per l' analisi numerica?Cosa posso fare per prepararmi per l'università / scuola di specializzazione / per trovare un lavoro?Includere una breve descrizione del tuo background matematico e il contesto della tua domanda può aiutare gli altri a darti una risposta appropriata.