Ciao a tutti, vorrei chiedere qual è la dimostrazione del seguente teorema:

HP: Se x0 ∈ A ⊆ ℝ è punto interno per A allora

TS: x0 è punto di accumulazione per A, cioè A^i ⊆ di DA (insieme di punti di accumulazione per A).

Scusate ma non ho mai fatto dimostrazioni e non so proprio che dovrei scrivere, perfavore aiutatemi.