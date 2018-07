Ciao,

molto semplice. Parti dalla definizione di funzione continua:

f è continua nel punto xo solo se: lim x->xo f(x) = f(xo)

detto in parole: la funzione è continua nel punto xo solo se il limite

in quel punto della funzione è uguale al valore della funzione

calcolata nel punto.

Adesso valuta il limite in xo: il limite sinistro e -1, mentre il limite

destro è 1. Quindi il limite destro è diverso dal limite sinistro, e per

definizione di limite, questo limite non esiste nel punto xo.

Ricorda infatti che il limite nel punto xo esiste se e solo se il limite

destro è uguale al limite sinistro.

Torniamo quindi alla prima definizione: se non esiste limite, la funzione

non può essere continua.

spero di essere stato chiaro.

ciao