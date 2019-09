In una data città risulta che 18% dei votanti abbia votato Forza italia, il 24% per il pd ed il 11% per il M5S. in una successiva elezione, hanno votato: il 10% per forza italia, il 18% per il pd e il 15% per il m5s. Se si sceglie a caso un elettore nella stessa città che non ha votato, qual è la probabilità che sia favorevole a Forza italia?