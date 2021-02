Vi prego aiutatemi con questi problemi di geometria che mi servono per domani!!!

Mi potreste per piacere risolvere 3 problemi di geometria se possibile?(sono in 2° media, non badate all'età che c'è scritta sul mio profilo)Comunque ecco il testo dei problemi:1)Calcola l'area di un rombo sapendo che il lato misura 30,4 cm e l'altezza a esso relativa è i suoi 11/8. (RISULTATO=1270,72 cm quadrati)2)Un rombo ha l'area di 816 cm quadrati e l'altezza relativa al lato misura 20,4 cm. Calcola la misura del lato. (RISULTATO=40 cm)3)Il lato di un rombo e l'altezza a esso relativa misurano rispettivamente 7 dm e 6,72 dm. Calcola la misura della diagonale maggiore sapendo che la minore è lunga 42 cm. (RISULTATO=22,4 dm)4)Congiungendo i punti medi dei lati di un rettangolo si ottiene un rombo avente l'altezza relativa al lato lunga 28,6 cm. Sapendo che l'area del rettangolo misura 1994,8 cm quadrati, calcola l'area e il perimetro del rombo.GRAZIE INFINITE PER CHI MI RISPONDE IN TEMPO