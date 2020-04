Il risultato di questa equazione che ho svolto è di 3/2 ma non so come si fa la verifica....chi me la spiega? se ho già una frazione come faccio a sostituire l'incognita con un altra frazione? grazie

2x _ x + 2 = 1 x -2x -3

3........4........12.......6



12 +8x -3 (x+2) –x +2 (2x -3) = 0 .12

12

+8x -3x -6 - -x +4x -6 = 0

+8x -3x –x +4x = +6 +6

+8x=12

X= 12/8 - 3/2