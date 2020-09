Ciao a tutti!

avrei un problema....

un esercizio per le vacanze mi chiede:

aiutandoti con le tavole numeriche determina la radice quadrata dei numeri, approssimando eventualmente per difetto ed eccesso a meno di un centesimo.

(vi scrivo solo un numero così per capire)



129....



potreste farmi vedere come fareste voi così capisco gli altri