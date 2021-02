-Aggiungere al quadrato di +5 il cubo di -3; moltiplicare il risultato per il quadrato di -2. [risultato: -8]

-Sottraete dalla differenza dei quadrati di +4 e -6; il cubo di -4; dividete il risultato per -11. [risultato: -4]

-Elevate al quadrato la somma di -2 e +7; dividete il risultato per il quadrato di -10. [risultato: 1/4]

-Elevate al quadrato la somma di -3/4 e +1/2 e moltiplicate il risultato per il cubo di -2. [risultato: -1/2]

-Elevate al cubo la differenza di +1 e +7/5; dividete il risultato per il quadrato della differenza di -1/10 e +7/10. [risultato: -1/10]



