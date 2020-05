1) Calcola la probabilità dei seguenti eventi semplici, sia come rapporto sia in percentuale. a) Da un mazzo di carte francesi viene estratta una figura: b) Da un mazzo di 40 carte napoletane viene estratta una carta di spade: c) Nel lancio di dado esce un numero minore di 7 e maggiore di 0: d) Da un'urna contenente 4 sfere nere e 8 rosse viene estratta una sfera nera: e) Nel lancio di un dado esce un numero dispari: 2) Indica se i seguenti eventi composti sono formati da eventi semplici indipendenti (I) o dipendenti (D). a) Lanciando due dadi, sul primo esce 2 e sul secondo 5. b)Da un'urna che contiene 5 dischetti gialli e 10 verdi se ne estraggono due verdi, senza rimettere nell'urna il primo estratto. c) Lanciando contemporaneamente un dado e una moneta escono il numero 1 e croce. d) Nell'estrazione dei numeri del Lotto sulla ruota di Palermo il primo e il secondo estratto sono rispettivamente 18 e 78.