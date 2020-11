[math] A + B + C = 26[/math]

[math] \frac{6}{5}[/math]

[math] \frac{1}{3}[/math]

[math] \frac{6}{5} \cdot [/math]

[math]\frac{1}{3} \cdot[/math]

[math] A + \frac{6}{5}A + \frac{1}{3}B = 26[/math]

[math] A + \frac{6}{5}A + \frac{1}{3}\cdot\frac{6}{5}A = 26[/math]

[math] A + \frac{6}{5}A + \frac{2}{5}A = 26[/math]

[math] 5A + {6}A + {2}A = 130[/math]

[math] 13 A = 130[/math]

[math] A = \frac{130}{13}[/math]

[math] A = 10[/math]

[math]\frac{6}{5}\cdot[/math]

[math]\frac{1}{3}\cdot[/math]

Ciao Rita,Sfruttiamo le lettere dell'alfabeto per identificare ogni locale ( monolocale = A, bilocale = B, trilocale = C) e procediamo in tale maniera:sappiamo che la somma di tutti gli appartamenti ( A, B e C) è pari a 26, dunqueil problema, però, ci dice anche che i bilocali sonodei monolocali, i trilocali invece sono rispettivamenterispetto ai bilocali. Possiamo quindi riportare i seguenti dati:B =C =Occorre sostituire tali dati nell'equazione precedentemente riportata; avremo dunque:Semplifichiamo:Ci calcoliamo il valore di A:Da qui puoi andare avanti tu; basterà sostituire il valore della A nei dati riportati sopra, rispettivamente B =A e C =B.A presto