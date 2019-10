Ciao a tutti, sapreste dirmi come risolvere il seguente problema?

Tre amici in base alla cifra scommessa da ciascuno di essi si dividono la somma di 8200 euro vinta al totocalcio. Il primo e il secondo si dividono 6300 il primo e il terzo si spartiscono 4700 mentre al terzo e al secondo toccano 5400. Calcola la somma spettante a ciascuno dei tre amici

Ho cercato eventuali soluzioni ma quelle trovate richiedono l'uso delle operazioni con i numeri negativi (cambio di segno) e in prima media non credo le facciano. Grazie