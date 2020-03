mi serve aiuto in questi due problemi .

migliore risposta a chi mi risponde per primo grazie.

1) calcola le misure del raggio e dell'altezza di un cilindro avente l'area delle superficii laterale e totale rispettivamente di 150π e 200π. risultati 5 e 15.

ho fatto 150 x 3,14 = 471 area laterale

200 x 3,14= 628 area totale

AB= 628-471:2= 78,5

r= 78,5:3,14 sotto RADICE = 25 = Radice 5 ho trovato il raggio e per trovare l'altezza?

ho fatto 5x3= 15 non so se è giusto.



2) l'area della superficie laterale di un cilindro equilatero è 1256cm"; calcola l'area della superficie totale e il volume. risultati 1884 e 6280.

grazie