Problemi di matematica un parcheggio a pagamento esposto questa indicazioni 10 minuti uguale €0,20 Quanto ha pagato Luca che ha lasciato l'auto in sosta per due ore 30 minuti

1) un parcheggio a pagamento a esposto questa indicazione 10 minuti =20 cent.Quanto ha pagato Luca che ha lasciato l'auto in sosta per due ore e 30 minuti?2)nel viaggio da Milano a Roma Elisa ha fatto due soste in autogrill :la prima volta si è fermato per 20 minuti la seconda volta per 30 minutiLe tre tappe del viaggio hanno avuto la durata di 2h e 20 min, 2h e 35 min, 1h e 15 min.Quanto è durato tutto il viaggio di Elisa?