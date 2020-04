Ciao, le formule sono sempre le stesse. Facendo ruotare il rettangolo attorno alla retta 'a' di 360° , ottieni un cilindro che ha raggio pari a GH= 24 cm e altezza EH= 12 cm. L'area totale del cilindro è :Area tot = 2 Area Base + Area Laterale.L'area Base è l'area del cerchio, quindi pari a pgreco moltiplicato per il raggio al quadrato, quindi:Area Base= (3.14* 24^2)L'area laterale è costituita da un rettangolo che ha per base la lunghezza della circonferenza (pari a 2*pgreco*GH) e per altezza EH. Quindi:Area Laterale= 2*pgreco*GH* EHSpero di essere stata d'aiuto.