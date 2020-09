Problema please

Ri-ciao Sofia,quando hai un problema, la prima cosa da fare è capirlo ed elaborare una strategia per risolverlo. Strategia intesa come insieme di passaggi da fare per arrivare alla fine: poi li esegui in modo ordinato.(Diciamo che questo modo di pensare vale fino alla fine delle superiori, poi all' università serve anche altro, ma questo è un altro discorso.)Cosa devi fare, dunque?- calcolare i lati del trapezio;- calcolare il perimetro del trapezio (uguale a quello del rombo);- calcolare il lato del rombo.L'unico passaggio che può darti dei grattacapi è il primo.Conosci: la base maggiore, il lato obliquo.Sai che: l'altezza e la base minore sono congruenti (basta trovarne una).Hai: una relazione tra la base minore (dunque anche l'altezza) e il lato obliquo.In questo caso puoi usare il metodo dei segmenti/unità frazionarie:- base minore = |__|__|__|__|- lato obliquo = |__|__|__|__|__|da cui --> |__|__|__|__|__| = 25 ... ecc...Oppure sai già che "base minore per 4/5 = lato obliquo" e puoi risolvere anche da qui: a scelta tua.Dunque...?