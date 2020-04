[math]\frac{1}{3}(x+1)(x-1)[/math]

[math]\frac{1}{6}(x)(2x)[/math]

[math]\frac{1}{3}(x+1)(x-1)=\frac{1}{6}(x)(2x)[/math]

Ciao ollyVediamo come impostare l'equazione.sia x il nostro numerox+1 è il suo successivox-1 e il suo precedente2x è il suo doppio.ora trasformiamo le informazioni in una scrittura algebrica:"la terza parte del prodotto tra il suo successivo e il suo precedente",ovvero:"è uguale alla sesta parte del prodotto fra il numero stesso (cioè x) e il suo doppio"ovvero:ora eguagliamo:lascio a te lo svolgimento..Il numero non esiste..Verifica tu !!^_^