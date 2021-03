Qualcuno potrebbe dirmi come si svolge questo problema per favore?un solido è dato dalla somma di un prisma quadrangolare regolare e di due semisfere, aventi ciascuna la base inscritta in una base del prisma. l'altezza complessiva del solido, è lunga 26cm e l'altezza del prisma è lunga i 7/3 del raggio. determina il volume del solido. grazieusare per p greco il valore approssimato 3,14