Ciao,Tu sai che un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e un triangolo rettangolo . Gli angoli del quadrato sono tutti da 90°. Se tracci la diagonale minore (in rosso) dividi l'angolo del quadrato a metà, quindi avremo un angolo da 45° e l'altro da 45°.Inoltre il testo dice che la diagonale minore è perpendicolare al lato obliquo (che sarebbe l'ipotenusa del triangolo ). Essere perpendicolare vuol dire formare angoli da 90°. Quindi l'angolo tra la diagonale minore e il lato obliquo è di 90°.Nell'immagine che ho allegato ho segnato gli angoli: quelli in verde sono da 90°, quelli in azzurro sono da 45°.Spero sia tutto chiaro.