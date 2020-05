Problema elementare

Problema elementare1)il signor Klaus è proprietario di una piccola fabbrica di orologi. Oggi ha fatto un esperimento con un orologio di una fabbrica concorrente. Lui è un suo tecnico hanno preso il treno a Zurigo per raggiungere Basilea. Sono partiti alle 8.12.All'arrivo l'orologio di Klaus prodotto nella sua fabbrica segnava le 9.24 come il tabellone della stazione. Quello del suo tecnico era in ritardo di 2 minuti.Che ora segnava l'orologio del tecnico?Quanto è durato il viaggio