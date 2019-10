In un parco rettangolare di 100 m x 25 m ci sono due aiuole, sistemate come in figura (guardate il file che ho messo) Qual è la superficie calpestabile di quel parco? Quante piantine di tulipani sono state messe in ciascuna aiuola se per ogni piantina occorre una superficie di 25 dm2? Quale spesa è stata sostenuta se una piantina costa 0,20 € e per la messa in dimora si sono spesi complessivamente € 400 ? RISULTATI [11518.75 m2; 3925; 1185]