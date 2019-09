Problema con triangolo isoscele con riferimento al teorema di Pitagora

[math]2\,p = 240\,cm[/math]

[math]\frac{240\,cm}{16} = 15\,cm[/math]

[math]\small b = 6 \cdot 15\,cm = 90\,cm[/math]

[math]\small l_o = 5 \cdot 15\,cm = 75\,cm[/math]

[math]h = \sqrt{l_o^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2} = 60\,cm[/math]

[math]A = \frac{b \cdot h}{2} = 2700\,cm^2\,.[/math]

[math]1 \cdot 3 = 3[/math]

[math]A = 2700\,cm^2[/math]

[math]\frac{2700\,cm^2}{3} = 900\,cm^2[/math]

[math]\sqrt{900\,cm^2} = 30\,cm[/math]

[math]2 \cdot (1 + 3) = 8[/math]

[math]2\,p = 8 \cdot 30\,cm = 240\,cm[/math]

Se la base di un triangolo isoscele è 6/5 di ciascun lato obliquo, allora ciascunlato obliquo è composto da 5 segmenti e la base da 6 segmenti, per un totaledi 16 segmenti. Quindi, essendo, allora un segmento misura, da cuiEbbene, per il teorema di Pitagora , si haper cui l'area di tale triangolo è pari adOra, se un rettangolo ha una dimensione uguale ad 1/3 dell'altra, allora laprima dimensione è composta da 1 segmento, mentre la seconda è compo-sta da 3 segmenti, per un totale diquadrati che compongonotale rettangolo. Ebbene, essendo, allora un quadrato misurae quindi un segmento misuraDato che in totale i segmenti che compongono il perimetro del rettangolo sono, la propria misura è pari a