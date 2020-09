Ciao a tutti!

fra i 500 problemi che Devo fare (seriamente) ce né uno che non capisco..

in un allevamento composto da 180 animali, una malattia ne uccide 27.

calcola in percentuale il numero di animali morti.



allora inizialmente sembrava semplice perché per trovare la P (percentuale)

ci hanno insegnato che dobbiamo fare la proporzione quindi:

t:100=P:T quindi: 27:100=P:180 (adesso non so cosa ho sbagliato ma sono sicuro che questa è la formula) in questo caso per trovare P devo fare:

180•27:100= Ma viene sbagliato