Salve

Se facciamo un giro sul web, ci sono milioni di esempi su come risolvere questo tipo di problema., eppure gli studenti, per pigrizia io credo... chiedono sempre la soluzione allo stesso quesito.

Ti do delle indicazioni su come procedere!!

Quando si conosce la relazione tra due grandezze ovvero il loro rapporto significa che uno è una parte dell'altro.

Nel nostro caso le due dimensioni a e b sono nel rapporto di 7/24.

Se consideriamo il maggiore dei due costituito di 24 unità e il minore di 7 unità, allora scopriamo subito che la differenza tra i due è di 24-7=17 unità.

Ci viene detto che la loro differenza misura 51 cm.

Quindi le 17 unità di differenza tra i due lati sono pari a 51cm.

Dividiamo allora: 51cm:17u=3cm/u

Ogni unità di differenza è 3 cm.

Ed ora andiamo a calcolare la misura dei lati:

lato maggiore a=24unità = 24 x 3cm=...

lato minore b=7unità = 7 x 3cm=...

Ora che abbiamo i due lati lascio a te il compito di calcolare la misura del perimetro...

E poi applicando il teorema di Pitagora ... puoi calcolare la diagonale !!

Buon lavoro