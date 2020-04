mi serve aiuto

[math]4a(a-1)=4a^2-4a \to 4(0)=4-4 \to 0=0[/math]

[math]4a(a-1)=4a^2 -4a \to 8(1)=16-8 \to 8=8[/math]

[math](a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \to 2^2 = 1+2+1 \to 4=4[/math]

[math](a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \to 3^2 = 1+4+4 \to 9=9[/math]

Ciao Christian,partendo dal concetto di identità, ovvero un' uguaglianza fra due espressioni algebriche identiche, dobbiamo verificare che ciò che compare a destra dell'uguale sia identico (da qui identità) a quello che c'è a sinistra dell'uguale.Poniamo, ipoteticamente, a=1 e sostituiamo:Come noti ottentiamo un'identità matematica Proviamo anche facendo assumere ad a un altro valore, come per esempio a=2In questo modo abbiamo verificato che la prima uguaglianza è un'idendità matematica.Facciamo la stessa cosa con la seconda uguaglianza.Poniamo a=1 e b=1Poniamo ora a=1 e b=2Abbiamo ora verificato che anche la seconda uguaglianza è un'identità matematica.Se qualcosa non è chiaro resto a disposizione.Buon lavoro,Gabriele