Aiuto per vafore

Quali coppie sono grandezze inversamente proporzionali a) il volume di una medaglia ha il suo peso B) la velocità di un motorino il tempo impiegato per percorrere un certo tragitto c) la misura del lato e l'area di un quadrato d) il numero di ore lavorative il salario di un operaio e) le dimensioni di un rettangolo di area costante F) il numero di piastrelle necessarie per rivestire una parete alla superficie di una piastrella g) la base e l'altezza di triangoli equivalenti h) la statura di un uomo il suo