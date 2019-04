Io suggerirei il raccoglimento a fattor comune, vediamo:

3x(x-1)+2x-2=

=3x(x-1)+2(x-1)

il fattore comune è (x-1) e raccogliamo questo ora:

=(x-1)(3x+2)

N.B.

Lo scopo di una scomposizione è trasformare un polinomio in un prodotto di fattori. Prima di moltiplicare tutte le parentesi, guardiamo bene i termini e cerchiamo i fattori comuni, come in questo caso, e poi raccogliamo.

Buon studio