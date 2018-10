Ciao Marty,

Ci stai proponendo una proporzione. I membri della proporzione prendono il nome di medi ed estremi. Come già dice il nome i medi sono i 2 interni e gli estremi sono i 2 esterni. Ora ti scrivo le formule generalizzate per risolvere una proporzione e poi vediamo come si risolve questa qui.



[math]E1 : M1 = M2 : E2[/math]

[math]M1 = \frac{E1\cdot E2}{M2} \qquad M2 = \frac{E1\cdot E2}{M1}[/math]

[math]E1 = \frac{M1\cdot M2}{E2} \qquad E2 = \frac{M1\cdot M2}{E1}[/math]

[math]\frac{81}{25}:\frac{70}{40} = x:\frac{22}{3}[/math]

[math]M2 = \frac{E1\cdot E2}{M1}[/math]

[math]x = \frac{\frac{22}{3}\cdot \frac{81}{25}}{\frac{70}{40}}[/math]

[math]x = \frac{\frac{594}{25}}{\frac{70}{40}}[/math]

[math]x = \frac{594}{25} \cdot \frac{40}{70} \qquad x=\frac{2376}{175}[/math]

Per trovare un medio:In parole: Prodotto degli estremi tutto fratto il medio rimanente.Per trovare un estremo:In parole: prodotto dei medi tutto fratto l'estremo rimanente.Ora guardiamo la tua proporzione:Noterai che dobbiamo trovare un medio, dunque: prodotto degli estremi fratto il medio rimanente.Do per scontato che tu sappia risolvere una moltiplicazione fra frazione ma ti basta moltiplicare i numeratori e i denominatori.Ora sai che quando c'è una divisione tra due frazioni basta moltiplicare la prima per l'inverso della secondo e svolgere come una moltiplicazione:Controlla il testo perchè credo ci sia un errore, i risultati sono troppo grandi!Comunque buona serataSaluti.

PS: se clicchi sulle varie operazioni diventano più grandi e più comprensibili