1)Una piramide retta alta 50 c, ha per base un triangolo isoscele. Il perimetro del triangolo è 98 cm e il lato obliquo misura 29 cm. Calcola il volume in dm3. R=7dm32)Una piramide retta ha l'area totale di 195 cm2, l'area laterale di 165 cm2 e il volume di 110 cm3. Calcola la misura dell'altezza. R=11cm3)L'altezza di una piramide cade nel punto di intersezione delle diagonali di un rettangolo misurano 50cm e 22cm e l'altezza Dell piramide è 60cm. Calcola la misura di ciascuno dei due apotemi della piramide. R=65cm,61cmGrazie