Non riesco a risolvere questo problema:Un corpo a forma di piramide retta pesa 189KG.Sapendo che l'area della Superficie totale della piramide è 147 dm^2 e che l'apotema e il raggio della circonferenza inscritta nella base misurano rispettivamente 5,3 dm e 2,8 dm, calcola il peso specifico della sostanza di cui è costituito il corpo.[R. 2,48kg/dm^2]Ho trovato l'altezza della piramide che è 4.5 (con il teorema di pitagora );Poi ho pensato di trovare l'area di base facendo : d^2/2 che è 15,68 dmPoi ho trovato il Volume : Sb*h/3 = 23,52Infine per trovare il peso specifico ho calcolato P/V ...ma il risultato non è esatto..sbaglio qualcosa ma non so dove...S.O.S.....