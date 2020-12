Oggetto 1: Circonferenza 8 Diametro 2 Rapporto tra C e D 4Oggetto 2:Circonferenza 7 Diametro 2 Rapporto tra C e D 3,5Oggetto 3:Circonferenza 6 Diametro 1,5 Rapporto tra C e D 4Leggenda: C = circonferenza D = DiametroNon ho tanto capito, qualcuno gentilmente mi potrebbe aiutare?