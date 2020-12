Problema 1:un rettangolo ha l'area di 6,6 dm², la sua base misura 60 cm, la base del rettangolo è congruente al lato di un quadrato. Si devono calcolare 3 cose: 1)l'altezza e la diagonale del rettangolo (in cm, in dm, m) 2) il perimetro(in cm e in dm) e l'area del quadrato (in cm²e in m&sup23)la diagonale del quadrato (in cm, dm, m, dam).Problema 2 : un rettangolo ha il perimetro di 282 cm e la sua base misura 105 cm . Si devono calcolarea) l'area ( cm^2 ; dm^2 )b) la diagonale ( cm ; dm ) .Problema 3 :un rettangolo ha l'area di 4200 cm^2 e la sua base misura 120 cm . Calcola il perimetro di uno dei 2 triangoli rettangoli in cui viene suddiviso se disegno 1 sola delle sue diagonali ( in cm, dm, m, dam )