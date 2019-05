Un solido è formato da un parallelepipedo retto che ha per base un quadrato con il lato di 10 cm e da un cono sovrapposto alto 12 cm avente per base il cerchio inscritto in una delle base del prisma Determina l'altezza del prisma sapendo che l'area della superficie del solido è 485,60 cm quadrati.

(risultato = 4 cm (altezza))