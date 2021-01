Per quanto riguarda il primo devi trovare il raggio del cerchio dividendo per 2 il suo diametro, cioè l'altezza del trapezio. Per trovare l'altezza devi usare il teorema di Pitagora sottraendo la base minore alla base maggiore e poi dividendo il risultato per due. In questo modo ottieni il raggio e lo puoi usare per calcolare l'area del cerchio.Per quanto riguarda il secondo devi utilizzare la formulaper trovare l'area del settore. Per trovare l'ampiezza del settore devi fare 180°: 10 e per trovare l'area del cerchio usi il raggioSpero di esserti stata d'aiuto. Se hai dei dubbi chiedi pure!