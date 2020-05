Prendi un numero. Moltiplicalo per 4. Aggiungi al prodotto il triplo della differenza tra il doppio del numero e 1. Il risultato è il doppio del numero di partenza .



Prendi un numero. moltiplicalo per 4. sottrai al prodotto la metà della differenza tra il doppio del numero e 3. Quello che ottieni è il triplo della somma del numero e 1.



Prendi un numero. sottrai 3 al doppio del numero. moltiplica la differenza Per 1/6. Aggiungi al prodotto il triplo del numero. Ottieni un quarto della differenza fra il numero e 1.