Non è difficile

5/2+ ... = 10/3 basta spostare 5/2 dall'altra parte del segno di uguale



... = 10/3 - 5/2 e risolvere



la stessa cosa per il secondo



1/6 + ... = 3/10 diventa ... = 3/10-1/6



In pratica dal risultato togliamo uno dei due addendi e troviamo l'altro.



spero di esserti stata utile