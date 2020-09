E per mio fratello, non ci riesco a capire i problemi. Mi potete aiutare?1. Disegna una circonferenza di centro O e diametro congruente al triplo del raggiodi un’altra circonferenza il cui diametro è lungo 4 cm.2. Disegna due circonferenze aventi il raggio una doppia dell’altra, sapendo che lasomma di questi raggi misura 6 cm.3. Una retta dista 5,5 cm dal centro di una circonferenza avente il raggio di 6 cm.La retta è secante, tangente o esterna alla circonferenza.4. In una circonferenza di raggio 30 cm la corda AB dista dal centro 24 cm. Quantoè lunga la corda? [36 cm]5. In un riferimento cartesiano disegna la circonferenza di centro O(6;5) e diraggio 5 u. Disegna poi la retta passante per A(10;4) e per B(10;10). Quantomisura la corda che la circonferenza stacca sulla retta AB? [6 u]6. Un triangolo ha i lati che misurano 12 cm, 9 cm e 18 cm. Calcola il perimetro di un triangolosimile che ha il lato corrispondente al primo lato del primo triangolo pari a 18 cm7. I perimetri di due triangoli isosceli simili sono lunghi rispettivamente 26 cm e 13 cm.Sapendo che il lato obliquo del primo triangolo misura 10 cm calcola la misura dei lati delsecondo triangolo.8. Un triangolo ha i lati che misurano 10 cm, 8 cm e 6 cm. Calcola il perimetro di un triangolosimile che ha il lato corrispondente al maggiore di quelli del primo triangolo pari a 15 cm.Qual è il rapporto di similitudine e quale il rapporto dei due perimetri?9. Un triangolo isoscele ha l'area di 108 cm2 e la base lunga 24 cm. Calcola il perimetro di untriangolo simile a quello dato avente l'area di 1728 cm2 .10. Un triangolo rettangolo ABC ha l’ipotenusa BC di 25 cm e il cateto AB di 20 cm. Untriangolo A’B’C’ simile al precedente ha il cateto A’C’ di 18 cm.Calcola la misura dei lati dei due triangoli e il rapporto tra le loro aree.e cerchio