[math]\frac{11-x}{x} = \frac{14}{8}[/math]

[math]\frac{11-x}{x}\cdot x = \frac{14}{8}\cdot x \\

11-x = \frac{14}{8}x[/math]

[math]11 = \frac{14}{8}x + x \\

11 = \frac{11}{4}x[/math]

[math]11x = 44 \\

x = \frac{44}{11} = 4[/math]

Ciao Jiji,notiamo che l'incognita è un medio. Sfruttando le proprietà delle proporzioni possiamo arrivare a questo:Svolgiamo:Moltiplichiamo ambo i membri per x e semplifichiamo:Svolgiamo i calcoli:Moltiplico tutto per 4 e risolvo:Ecco risolto. Per qualsiasi dubbio resto a tua completa disposizione!Buon lavoro,Gabriele