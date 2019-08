Seguendo la regola per cui per trovare il termine medio incognito si moltiplicano i due estremi (prima parte) e poi questo risultato si divide per il medio conosciuto (seconda parte) avremo:



(prima parte)

(9+x) × 2

cioè 18+2x



(seconda parte)

(18+2x) ÷ 8

cioè (18+2x) × 1/8



eseguendo quest’ultima moltiplicazione avremo:

18/8 + 2x/8



semplificando il numeratore della prima frazione con il denominatore (sempre della prima frazione) avremo 9/4. semplificando il numeratore della seconda frazione con il denominatore della seconda frazione avremo 1x/4.