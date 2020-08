Cia a tutti mi potete aiutare in questo esercizio io ho riprovato di farlo ma non mi viene per favore

Ciao 12aby.Come gli altri problemi, tu hai una relazione tra due dati, ovvero che due lati consecutivi sono uno i 5/9 dell'altro e hai un terzo dato con cui "relazionarli" per poterli calcolare (in questo caso il perimetro).Provo ad aiutarti con l'inizio.Ricordo che non avevi fatto le equazioni ma che lavoravi con i segmenti, quindi basta che pensi cheun lato = |__|__|__|__|__|__|__|__|__|un altro lato = |__|__|__|__|__|... e che 5+9 segmentini danno metà perimetro (quindi 112 cm) per trovare quanto valgono i due lati.Che ne dici?