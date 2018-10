1)Il pavimento di una stanza ha la forma di un quadrato avente il perimetro di 21,6 metri.Quante piastrelle quadrate di lato uguale a 60 centimetri sono contenute in esso?Qual è la spesa che dovrà sopportare per piastrellare il pavimento se ogni piastrella costa €6,20?Risultato 81,€502,20 2)Un quadrato e un rettangolo sono isoperimetrici e hanno il perimetro di 80 centimetri.Sapendo che l'altezza del rettangolo supera la base di 12 centimetri,calcola l'area di ciascuna figura.Risultato 400 centimetri quadrati,364 centimetri quadrati 3)In una piazza rettangolare c'è una fontana quadrata avente l'area di 29,16 metri quadrati. Sapendo che le dimensioni della piazza sono 7/2 e 13/9 del lato del quadrato,calcola l'area della superficie della piazza non occupata dalla fontana.Risultato 118,26 metri quadrati Spero che risusciate a risolverli tutti e tre,è molto importante per me :-) grazie e buon pomeriggio