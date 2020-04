At-Al = 784

At/Al = 32/25

At = 784*32/(32-25) = 3584

Al = 784*25/(32-7) = 2800

lato base = rad784 = 28

apotema = 2800/(28*2) = 50



Abbiamo una piramide regolare a base quadrata



Iniziamo quindi col trovare il valore delle due superfici (laterale e totale).



Ora, la superficie laterale la conosciamo. Per trovare l'apotema ci manca il perimetro. Per trovare il perimetro ci serve la misura del lato L del quadrato di base e la possiamo ricavare dalla misura dell'area di base



Possiamo ora trovare il perimetro di base



e quindi abbiamo tutti gli ingredienti per trovare l'apotema